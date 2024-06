Le "pittrici" di Euro 2024 colorano i visi dei tifosi

Grandi talenti in campo, è vero, ma i protagonisti di Euro 2024, come spesso capita, sono anche i tifosi che sugli spalti e fuori dagli stadi danno vita al massimo del divertimento e del folklore. E' sempre una festa, spinti dalla passione per la propria nazionale. C'è chi, pure, si fa colorare il viso con la bandiera della squadra prima della partita grazie alle "pittrici" di Euro 2024.