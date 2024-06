Turchia-Georgia diretta Euro 2024: segui la partita LIVE

DORTMUND - Si apre ufficialmente anche il Gruppo F di Euro 2024. In campo la Turchia allenata dal nostro Vincenzo Montella contro la squadra esordiente diretta da Sagnol: la Georgia del napoletano Kvaratshkelia. Nel girone ci sono anche Portogallo e Repubblica Ceca. Segui la partita in diretta.

Inni nazionali (fischi sulle note dell’inno georgiano) e fischio d’inizio. Commozione per i georgiani sugli spalti. Primo pallone per la Georgia.

Cross di Guler per l’inserimento per Kokcu: il numero 6 della Turchia non ci arriva bene per pochissimo. Ottimo inizio dei ragazzi di Montella.

Angolo di Calhanoglu e colpo di testa di Ayhan: palla di poco alta. Si dispera Montella in panchina.

Azione prolungata poi assist di Yildiz per Ayhan a rimorchio: palo pieno e palla che si spegne fuori.

Tiro di Mekvabischvili deviato, Gunok è bravo a distendersi e mettere in angolo. Che brivido per la Turchia.

Davanti la Turchia gioca benissimo. Calhanoglu stoppa in area e calcia veloce, ma la palla finisce fuori.

Cross dentro l’area georgiana e palla che esce: al volo Muldur, con il destro, trova un gol spettacolare. Turchia in vantaggio contro la Georgia.

Incredibile a Dortmund, raddoppio di Yildiz. Palla dentro da destra, arriva il giocatore della Juve che mette dentro in scivolata. Ma c'è il controllo Var: fuorigioco di pochi centimetri.

Cambio di gioco per Tsitaishvili, che da posizione defilata calcia forte con il sinistro: Gunok c’è e mette in angolo.

Mikautadze in semi-acrobazia, quasi in caduta, calcia da dentro l’area: palla fuori di pochissimo. La Georgia ora ci crede.

Kvaratskhelia si invola sulla sinistra, e al termine di una bella azione personale, mette un bel pallone in area di rigore: Mikautadze si gira in un fazzoletto e calcia a colpo sicuro, trovando l'opposizione di Bardakci, che salva la porta.

17:37

Scontri dentro allo stadio

Sono scoppiati scontri tra i tifosi della Turchia e della Georgia all'interno del Westfalenstadion. La rissa è avvenuta in un angolo del terreno di gioco. I sostenitori sono stati visti lanciarsi oggetti a vicenda mentre la sicurezza tentava di intervenire sotto una pioggia battente. Gli scontri si sono interrotti quando gli agenti di polizia in tenuta antisommossa si sono frapposti tra di loro. Gli agenti sono rimasti al loro posto.

17:32

Il debutto della Georgia

Questa sarà la prima partita della Georgia in un grande torneo per nazioni. Dal 2012, tre delle otto nazioni che hanno debuttato agli Europei hanno vinto la loro prima partita in assoluto (1N, 4P) - l'Ucraina che ha battuto la Svezia nel 2012, il Galles che ha battuto la Slovacchia nel 2016 e la Finlandia che ha battuto la Danimarca nel 2020.

17:19

Turchia-Georgia, le formazioni ufficiali

TURCHIA (4-2-3-1) - Mert Gunok; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadiuglu; Ayhan, Calhanoglu; Guler, Kokcu, Yildiz; Yilmaz. All: Montella.

GEORGIA (5-3-2) - Mamardashvili; Kakabadze, Kverkelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili; Kochorashvili, Mekvabischvili, Chakvetadze; Mikautadze, Kvaratskhelia. All. Sagnol.

17:13

Turchia-Georgia, i precedenti

La Turchia ha vinto tre dei cinque incontri contro la Georgia in tutte le competizioni (1N, 1P), e questo sarà il primo incrocio dopo l'amichevole vinta dai turchi per 3-1 nel maggio 2012. L'unica vittoria della Georgia è arrivata in un'amichevole nel febbraio 2007 (1-0).

17:00

Il match tra Turchia e Georgia

Si apre il girone F. Occhi puntati su Turchia contro Georgia, in campo nello stadio del Borussia Dortmund. Fischio d'inizio alle ore 18.

Dortmund - BVB Stadion Dortmund