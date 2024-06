Europeo già in crisi: trasporti flop, di chi sono le colpe

La prima settimana in Germania per l'Europeo è stata per certi versi traumatica. Mai ti aspetteresti in un Paese del genere tanta approssimazione, tanti disagi, tanti ritard i. La gravità dell'inefficienza varia da città a città, da regione a regione (Berlino e Düsseldorf per ora promosse) ma il minimo comun denominatore è la difficoltà negli spostamenti da e verso gli stadi dove si giocano le partite.

Euro 2024: risultati, tabellini e calendario

Euro 2024, confusione e difficoltà negli spostamenti

Non è colpa dell'Uefa, che anzi ha fornito brochure dettagliate ai tifosi e ha istituito un corpo di volontari sempre disponibili. Il problema è proprio di organizzazione logistica. Per prendere un aereo da Monaco a Berlino, i controlli di sicurezza durano almeno un'ora. E poi quasi nessun volo decolla puntuale per «traffico intenso». Gli steward spesso parlano solo tedesco e non sanno come spiegarti dove andare. Venerdì, dopo la partita inaugurale all'Arena di Monaco, non c'è stato modo di trovare un mezzo di trasporto che favorisse il deflusso dei tifosi nel raggio di tre o quattro chilometri perché la metropolitana e i bus erano inavvicinabili per la calca, anche due ore dopo il fischio finale.

Euro 2024: le classifiche dei gironi

Calca sul tram e treni notturni mai puntuali: il calvario dei tifosi

Ma è andata ancora peggio domenica a Gelsenkirchen, dove lo stadio dista 6 chilometri dal centro ed è servito da un solo tram che si riempie fino al rischio di schiacciamento. Tralasciando la fila interminabile riservata ai media, che ha fatto infuriare anche l'ex calciatore Dzemaili ora commentatore televisivo, il rientro è stato un calvario perché lo stesso tram è rimasto bloccato nel percorso verso la stazione ferroviaria. Là poi i treni notturni, che di solito sono una risorsa preziosa in Germania per viaggiare, non hanno neanche lontanamente rispettato l'orario di arrivo e partenza. Per i tantissimi tifosi inglesi diretti a Dusseldorf e a Francoforte, la nottata è stata lunghissima. E scomoda: si sono tutti accampati per terra perché i posti a sedere erano occupati. La speranza è che la situazione migliori. Peggio è onestamente difficile.