Sky, oltre 200 ore di spettacolo per l'Europeo. Le iniziative per Spagna-Italia

Prosegue con Italia-Spagna il grande racconto degli Europei 2024 da parte di Sky Sport. Il secondo match degli azzurri può essere già decisivo per la qualificazione agli ottavi: l’incontro di Gelsenkirchen, fischio d'inizio domani ore 21, vedrà lo speciale "esordio" di Riccardo Montolivo, ex di Atalanta, Fiorentina e Milan, finalista all'Europeo del 2012 con la Nazionale, nel dream team dei talent della tv che sta garantendo in questo mese di grande calcio con oltre 200 ore di spettacolo, tutti i 51 match in diretta, 20 in esclusiva anche in 4K.