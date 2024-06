Euro 2024, tutto sulla prima giornata: la sorpresa, la delusione, la top 11

Martedì sera, con Portogallo-Repubblica Ceca, si è chiusa la prima giornata del 17° Europeo. Finora ci siamo divertiti, non c’è stata una partita deludente, non c’è stato un solo 0-0. Si sono visti momenti di grande calcio, quello della Germania e della Spagna, finali di gara emozionanti come i 7 minuti di recupero di Turchia-Georgia. Per fare un primo raffronto con la prima giornata dell’edizione precedente, si sono segnati 6 gol in più, 34 adesso, 28 tre anni fa.