FRANCOFORTE - La febbre di Euro 2024 si alza sempre di più in Germania. A Francoforte, sede della sfida tra Danimarca e Inghilterra, sono stati disegnati per il calcio addirittura i semafori. L'idea, folle almeno quanto originale, prevede un tiro per il verde, un arbitro per il rosso. Un'altra curiosità: nel centro città, come si evince chiaramente dal cartello posizionato accanto ai semafori, dalle 20 alle 5 non si possono portare armi. E negli altri orari, invece?