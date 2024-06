Scintille De La Fuente e Spalletti: scontro a bordocampo durante Spagna-Italia

Scintille a bordocampo sul finire del primo tempo di Spagna-Italia . Protagonisti i ct Luis De La Fuente e Luciano Spalletti . Sul finire del primo tempo De La Fuente si è lamentato con l'arbitro della gara, lo sloveno Vincic : reo, a suo avviso, di non star sanzionando a dovere i falli commessi dall’Italia. Spalletti non è rimasto a guardare il collega protestare, gli animi si sono scaldati ed è stato necessario l'intervento del quarto uomo per riportare la calma.

Quando De La Fuente disse: "L'Italia si dedica ai calci e non al calcio"

Non si tratta della prima volta in cui De La Fuente si lamenta di una condotta di gara dell'Italia. A Maribor, il 27 marzo di 3 anni fa, Italia e Spagna si affrontarono nella seconda partita del girone dell’Europeo Under 21: finì 0-0 e furono espulsi Scamacca, Rovella e Mingueza, protagonisti di una rissa finale. Dopo la gara De la Fuente fu durissimo: “Abbiamo fatto un’ottima partita, peccato che ci siamo trovati a dover fronteggiare situazioni assurde per una partita di calcio. Una squadra si dedica a dare calci e oltretutto le viene permesso di farlo, e così facendo butta a terra il lavoro dell’altra squadra".