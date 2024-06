Roma, Lukaku a ottobre ritorna all'Olimpico: ecco il motivo

In attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro, Romelu Lukaku sa che, salvo imprevisti, a ottobre giocherà allo stadio Olimpico. Il motivo? La partita in programma a Roma tra l'Italia e il Belgio. Nell’ambito degli accordi di collaborazione con la Regione Lazio e la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Figc ha deciso di organizzare nelle due regioni le quattro partite casalinghe che tra settembre e ottobre vedranno impegnate la Nazionale Maggiore e la Nazionale Under 21: giovedì 5 settembre allo Stadio 'Domenico Francioni' di Latina si giocherà la sfida valida per le qualificazioni al Campionato Europeo del 2025 tra l’Under 21 di Carmine Nunziata e San Marino, mentre giovedì 10 ottobre lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il match di Nations League tra la Nazionale Maggiore e il Belgio. La palla passerà poi al Friuli-Venezia Giulia: lunedì 14 ottobre allo Stadio Friuli di Udine la Nazionale Maggiore affronterà Israele in Nations League e il giorno seguente lo Stadio 'Nereo Rocco' di Trieste farà da cornice all’incontro valevole per le qualificazioni europee tra l’Under 21 e la Repubblica d’Irlanda.