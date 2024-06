Cristiano Ronaldo show in Turchia-Portogallo: si infuria con Cancelo e poi lo abbraccia

Ronaldo e il siparietto con Cancelo in Turchia-Portogallo

È successo al 28' quando il Portogallo, già avanti 1-0 grazie alla rete segnata da Bernardo Silva, è ripartito in contropiede. A orchestrarlo Cancelo, che ha poi sbagliato l'ultimo passaggio verso Cristiano Ronaldo a quel punto si è letteralmente infuriato con il compagno che ha allargato le braccia accusando a sua volta CR7 di aver sbagliato il movimento, ma mentre i due discutevano la Turchia si è fatta male da sola: Akaydin tutto solo non si è accorto che il suo portiere Bayindir era uscito dai pali per venire a dargli supporto e lo ha clamorosamente beffato con un retropassaggio, realizzando così uno dei più incredibili autogol della storia degli Europei. La rabbia di Cristiano Ronaldi si è così improvvisamente trasformata in gioia ed è arrivato così l'abbraccio con Cancelo, con i due ex juventini raggiunti poi dal resto dei compagni per esultare.

Euro 2024: le classifiche dei gironi