Zaniolo torna all'Olimpico: canta a squarciagola con la sua Sara al concerto di Ultimo

Zaniolo torna all'Olimpico. L'occasione è speciale, il concerto di Ultimo: l'ex della Roma, costretto a saltare per la seconda volta gli Europei a causa di un infortunio, ieri ha postato sui social delle storie dagli spalti dello stadio che lo ha visto protagonista con la maglia giallorossa. Nicolò era accanto alla sua Sara, con cui è tornato insieme, e si è ripreso mentre cantava a squarciagola "Ma dammi solo un motivo, per sentirmi vivo..:". Ieri sera è andata in scena la seconda di tre date sold out per Ultimo nella sua Roma: questa sera l'ultima all'Olimpico per il 2024, ancora pieno per lui.