Francia-Polonia ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione di Deschamps

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kante, Tchouameni; Dembelé, Griezmann, Thuram; Mbappé. A disposizione: Samba, Areola, Barcola, Camavinga, Clauss, Coman, Fofana, Giroud, Konaté, Mendy, Pavard, Rabiot, Kolo Muani, Zaire-Emery.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Mbappé, Dembelé. Ct: Deschamps.

La probabile formazione di Probierz

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Urbanski, Lewandowski. A disposizione: Skorupski, Bulka, Salomon, Walukiewicz, Puchacz, Bereszynski, Piotrowski, Moder, Grosicki, D. Szymanski, S. Szymanski, Swidersi, Buksa, Piatek, Skoras.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Szczesny, Slicz. Ct: Probierz.

Francia-Polonia, la cronaca

La Francia punta ad una vittoria per blindare il primo posto e volare agli ottavi di finale di Euro 2024. La Polonia, invece, è già fuori, avendo perso le prime due gare del girone. Lewandowski contro Mbappé, pronto con la nuova maschera. "Avrebbe potuto giocare anche contro l’Olanda ma chiaramente ora sta meglio" ha ammesso in conferenza il ct Deschamps, che medita di rimetterlo in pista nell’ultima partita del girone per aiutarlo a mantenere la condizione. Mbappé si è allenato con intensità e freme per segnare il primo gol di sempre in un campionato europeo.