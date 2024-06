Modric e il saluto ai tifosi azzurri. Poi si commuove per le parole di un giornalista italiano

LIPSIA (Germania) - C’è tutta una carriera dentro la partita di Luka Modric. L’errore dal dischetto, il gol del vantaggio, la gioia, la speranza, la disperazione. Al fischio finale c’è solo l’amarezza per il pareggio dell’Italia all’ultimo assalto. Ma dopo la doccia arriva l’onore delle armi anche per il guerriero croato che quando torna in campo per le interviste viene accolto da un fragoroso applauso dei tifosi italiani. Luka Modric resta un campione universale e i tifosi della Nazionale Italiana lo celebrano come se fosse uno di loro; è una sensibilità tutta italica, come quella del ct Spalletti che abbraccia fraternamente un giornalista dopo la dipartita della cara moglie.