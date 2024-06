Georgia-Portogallo diretta Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Gvelesiani, Kashia, Kochorashvili, Kverkvelia, Mekvabishivili. Ct: Sagnol.

La probabile formazione di Martinez

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Cosa; Semedo, Antonio S., Inacio, Dalot; Joao Neves, Danilo, Matheus; Conceicao, Ronaldo, Joao Felix. A disposizione: Rui Patricio, José Sà, Pepe, Ruben Dias, Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes, Ruben Neves, Pedro Neto, Bernardo Silva, Goncalo Ramos, Diogo Jota.

Indisponibili: -. Squalificati: R. Leao. Diffidati: Palhinha, Conceicao. Ct: Martinez.

Georgia-Portogallo, la cronaca

Obiettivi differenti per Georgia e Portogallo, in campo oggi per l'ultima del proprio girone. La squadra di Martinez, infatti, è già certa della qualificazione agli ottavi. La nazionale di Sagnol, invece, con una vittoria si qualificherà. Kvara sfida il suo idolo, Ronaldo. In conferenza ha glissato su domande relative al futuro. Per lui conta solo il campo.