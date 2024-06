Aiuto, dove sono finiti i gol dei centravanti?

DORTMUND - Se non esistesse il Var, Romelu Lukaku sarebbe il capocannoniere dell’Europeo con 3 gol insieme al sorprendente Mikautadze. Ma il calcio è cambiato, gli anni passano e le tendenze pure: il centravanti georgiano è un’eccezione dentro al torneo in cui le prime punte non segnano. Ok, dovremmo inserire negli esempi positivi anche il tedesco Füllkrug che però Nagelsmann non considera titolare di cattedra: in quel ruolo c’è Havertz che ha fatto centro solo su rigore e solo perché Gündogan glielo ha regalato.