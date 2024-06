Havertz e Musiala trascinano la Germania ai quarti: Danimarca ko

La Germania è la seconda squadra a qualificarsi ai quarti di finale di Euro 2024 dopo la Svizzera. I tedeschi hanno infatti superato la Danimarca al Signal Iduna Park di Dortmund in una partita che è stata anche interrotta per diversi minuti nel primo tempo a causa di una forte nubifragio .

La Germania vola ai quarti: decisivi Havertz e Musiala

La nazionale del commissario tecnico Nagelsmann ha superato 2-0 i danesi, che erano passati in vantaggio con un gol Andersen, poi annullato dal VAR. Neuer e compagni sono passati in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Havertz (53') e hanno messo in cassaforte il risulato con Musiala (68'). I padroni di casa dell'Europeo saranno quindi campo il prossimo 5 luglio contro una tra Spagna e Georgia per i quarti di finale.