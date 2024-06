La Danimarca è furiosa: «Se questo è il Var, non è calcio»

Non è calcio

Hjulmand grida: «Per me questo non è più calcio. Annullare una rete per mezzo scarpino di fuorigioco semplicemente non ha senso. E il rigore beh, non si può proprio concedere. Andersen corre normalmente sul cross, non può far sparire il braccio. Se tutte le volte le decisioni vengono cambiate in questo modo, non ci si capisce più niente». Anche Andersen, con gli occhi spenti in zona mista, vorrebbe cancellare una serata surreale dai suoi ricordi: «Fa male uscire così. Sul fuorigioco di Delaney non saprei cosa dire ma sul rigore posso essere molto esplicito. Non ho commesso alcuna infrazione. Non ho toccato di braccio, è Raum che mi ha tirato la palla sul braccio. Un episodio del genere non può mai essere sanzionato con il rigore».