L’Italia vince soltanto in tv: oltre 11 milioni di spettatori con la Svizzera

ROMA - Un successo annunciato per un tracollo inaspettato. Ieri sera oltre dieci milioni di italiani hanno seguito la sfida degli Europei tra Italia e Svizzera. In particolare, sono stati 10 milioni 692 mila con il 64,3% di share (dalle 18.01 alle 19.52), con un picco di oltre gli 11 milioni, dalle 19, quando la squadra di Spalletti cercava di recuperare il risultato già compromesso nel primo tempo.

Notti europee fa il pieno di spettatori

La bruciante sconfitta della Nazionale Italiana, con la conseguente estromissione dagli Europei, tuttavia non ha allontanato gli spettatori dalla tv. In prima serata la trasmissione "Notti Europee" ha ottenuto il 20,7% di share con oltre 3 milioni di spettatori: per la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi è il miglior risultato dall'inizio della manifestazione.