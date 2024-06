La Spagna travolge la Georgia 4-1: ora i quarti con la Germania

Williams e Olmo show: poker della Spagna

Al 75', dopo un'autorete di Gvelesiani, vanificata da un fuorigioco millimetrico di Yamal, arriva la terza rete spagnola: Nico William parte a campo aperto, supera un avversario in dribbling e calcia con potenza sotto la traversa. La Spagna non si ferma: Yamal sfiora in due occasioni il poker, prima della grande giocata di Dani Olmo: l'attaccante del Lipsia controlla dal limite e batte il portiere con un tiro preciso che si insacca a fil di palo. Gli uomini di De La Fuente attaccano fino alla fine, con Dani Olmo che sfiora la quinta rete in un paio di occasioni. La Spagna regala una grande dimostrazione di forza e strappa la qualificazione ai quarti di finale, dove l'attende la Germania.