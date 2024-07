Euro 2024, il tabellone completo dei quarti: programma, date, orari, dove vederli in tv

Si completa con l'Olanda e la Turchia allenata da Vincenzo Montella (vittoriose rispettivamente per 3-0 contro la Romania e 2-1 contro l'Austria ) la lista delle otto squadre che hanno staccato il pass per i quarti di finale di Euro 2024, traguardo fallito invece dall'Italia di Luciano Spalletti (battuta dalla Svizzera ed eliminata da campione in carica).

Euro 2024, il tabellone dei quarti di finale: programma, date e orari

Euro 2024, le otto squadre qualificate ai quarti

Oltre agli olandesi, ai turchi e agli elvetici restano ancora in corsa per conquistare il titolo continentale la Germania padrona di casa (2-0 alla Danimarca negli ottavi), la Spagna (4-1 alla Georgia di Kvaratskhelia), la Francia di Mbappé (1-0 al Belgio di Lukaku), il Portogallo di Cristiano Ronaldo (passato ai rigori contro la Slovenia) e l'Inghilterra del madridista Bellingham (2-1 in rimonta e ai supplementari contro la Slovacchia).

Quarti di finale Euro 2024: programma, date e orari

Spagna-Germania (venerdì 5 luglio, ore 18 a Stoccarda)

Portogallo-Francia (venerdì 5 luglio, ore 21 ad Amburgo)

Olanda-Turchia (sabato 6 luglio, ore 18 a Berlino)

Inghilterra-Svizzera (sabato 6 luglio, ore 21 a Dusseldorf)

Euro 2024: risultati, tabellini e calendario

Euro 2024, dove vedere i quarti in tv e in streaming

Le sfide dei quarti di finale di Euro 2024 saranno trasmesse in diretta tv dalla Rai e da Sky Sport, ma sarà possibile vederle anche in streaming su su Sky Go, NOW e sulla piattaforma Raiplay. Dirette testuali dei match saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Euro 2024: la classifica dei gironi eliminatori