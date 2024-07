"Sono bambini inesperti": l'ex Milan fa infuriare la Spagna

L'orgoglio

Il riferimento ovviamente è all'età media dei calciatori della Roja, a cominciare da Lamine Yamal che compirà 17 anni alla vigilia della finale di Berlino. E così la replica del diretto interessato non si è fatta attendere: «Se siamo dei bambini lo vedremo sul campo». Ancora più piccata la reazione di Pedri, che nel quarto di finale di Stoccarda è in ballottaggio con Dani Olmo per il ruolo di trequartista: «Ho sentito le parole di Lehmann. Vorra dire che se vinciamo si tapperà la bocca». Pedri, talento del Barcellona come Yamal, è nato nel 2002. Ha la stessa età del compagno Nico Williams ma un anno in più di Musiala e Wirtz, le grandi speranze del calcio tedesco. Forse però a Lehmann non l'hanno detto.