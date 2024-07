Bufera Taylor, Germania eliminata e furiosa: "Come fa a non essere rigore questo?"

Polemiche feroci al termine di Spagna-Germania , valida per i quarti di finale di Euro 2024 . Protagonista in negativo l'arbitro Antony Taylor , che non ha fischiato un calcio di rigore per tocco di mano di Cucurella su tiro di Musiala all'inizio del secondo tempo supplementare. I replay non sembravano lasciare spazio a dubbi in merito tocco determinato dal braccio lagro del giocatore iberico, nonostante stesse ritraendo indietro l'arto, ma Taylor ha lasciato correre.

Voller scatenato, Taylor di nuovo sotto accusa

Perché? In presa diretta si è fatto fatica a capire. Si pensava che la decisione fosse stata presa perché Fullkrug aveva toccato il pallone con una mano in precedenza, ma a quanto pare l'impatto era stato con la spalla. Fatto sta che, oltre ogni possibile interpretazione, Taylor non ha rivisto l'episodio al VAR e neppure ha concesso il penalty. All 119' Merino ha deciso la partita, che era ferma sull'1-1 per effetto delle reti di Olmo al 51' e Wirtz all'89'. A fine gara Rudi Voeller, direttore tecnico della Federcalcio tedesca, è entrato in campo per protestare contro Taylor. Per chiedere come potesse essere possibile che non fosse rigore. Tensione in campo. Spagna in semifinale, ma si preannuncia una lunga coda di tensioni e analisi.

Ancora Taylor protagonista in negativo dopo Siviglia-Roma

Dalla Roma alla Germania. Il direttore di gara, già protagonista in negativo due anni fa nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma, è di nuovo al centro delle polemiche per un rigore (decisivo) non concesso.