De Vrij e un autogol di Muldur ribaltano la Turchia di Montella: Olanda in semifinale

Akaydin illude Montella, De Vrij e un autogol di Muldur fanno esultare Koeman

Non è bastato l'illusorio vantaggio di testa firmato da Akaydin al 35', su assist di Guler, per continuare la favola in Germania della Turchia. In soli sei minuti, a cavallo tra il 70' e il 76', gli uomini di Koeman hanno ribaltato il risultato: altra incornata risolutiva, stavolta di De Vrij, che non segnava in nazionale dal 2015; sorpasso con uno sfortunato autugol di Muldur nel tentativo di anticipare Gakpo, servito rasoterra da Dumfries. Nel finale miracolo di Verbruggen su Semih.