Olanda-Inghilterra, paura a Dortmund con diversi feriti: arriva la polizia

La sfida tra Inghilterra e Olanda è iniziata in un pub di Dortmund prima che al Signal Iduna Park. Protagonisti un gran numero di tifosi che hanno dato il via a dei violenti scontri che hanno richiesto l'intervento della polizia tedesca. Non è la prima volta in questi Europei che i tifosi inglesi vengono coinvolti in certi eventi, un caso simile era avvenuto prima della sfida tra i Tre Leoni e la Serbia valevole per la fase a gironi.