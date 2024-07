Alcaraz, la frase che sfida il pubblico di Wimbledon: “La Spagna agli Europei…”

Alcaraz sfida i tifosi dell'Inghilterra:

Quinta finale Slam della carriera per Carlos Alcaraz, classe 2003 che si è preso la scena del tennis mondiale nel 2023 e sta confermando quanto di buono fatto nella passata stagione, pur essendo scivolato alle spalle di Jannik Sinner nella ranking ATP. Nella canonica intervista che segue la fine dell'incontro, il fuoriclasse spagnolo ha trovato anche il tempo di scherzare con il pubblico del centrale di Wimbledon, sfidando i tifosi dell'Inghilterra in vista della finale di Euro 2024 contro la Spagna: "È un buon momento per lo sport spagnolo, ma non ho detto che domenica la Spagna vincerà...", ha detto con un sorriso Alcaraz, correggendosi in corsa per non offendere il pubblico di Londra. Il 21enne ha poi concluso: "Cercherò di essere migliore dello scorso anno, proverò anche quello che è andato bene e cercherò di rendere la giornata bella anche per gli spagnoli".