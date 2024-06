Italia-Albania, Cana: "Non abbiamo nulla da perdere, il blocco 'italiano' può essere un vantaggio"

Intervenuto a "Tutto Sport" su Radio Cusano Campus, l'ex centrocampista della Lazio e capitano dell'Albania Lorik Cana ha detto la sua in vista del match d'esordio agli Europei tra Italia e Albania: "L’Albania non ha nulla da perdere, deve puntare sul suo percorso di crescita come ha fatto nel girone di qualificazione dove è arrivata prima, e questo non è scontato. Con un Sylvinho capace di sfruttare il materiale a disposizione e che ha permesso alla nostra nazione di partecipare all’Europeo".