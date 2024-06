Chi è Klaus Gjasula, l’eroe che tiene in vita l’Albania

Ha fatto tutto Klaus Gjasula in Croazia-Albania . Spedito in campo nel secondo tempo, il mediano che può giocare anche in difesa ha prima realizzato un autogol permettendo alla Croazia di mettere il muso davanti nel punteggio e poi ha firmato il 2-2 definitivo tenendo in vita le speranze di qualificazione della sua nazionale. Insomma, alla fine dei conti Gjasula è stato un eroe.

Gjasula, il profilo del giocatore dell'Albania

Klaus Gjasula non è un ragazzino. Ha 34 anni e da sempre gioca in Germania. Infatti, anche se è nato a Tirana, ha sempre vissuto nel Paese che ospita Euro 2024 e ha giocato tra la Bundesliga e le serie minori del campionato tedesco. L’ultima stagione l’ha passata al Darmstadt, dove ha raccolto 22 presenze senza segnare mai. Anche con l’Albania non aveva mai esultato per un suo gol. Del resto, i compiti di Gjasula sono difensivi. E’ alto 1.90 cm. E quindi è forte nel gioco aereo. Il fisico lo aiuta nei contrasti. Con il Darmstadt, ultimo in Bundesliga, è retrocesso. Gli Europei per lui sono una vetrina. Anche perché dal 30 giugno sarà libero sul mercato degli svincolati. Il suo contratto è in scandenza.