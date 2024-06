Strakosha: “In Italia 10 anni bellissimi". E su Lotito...

AMBURGO (Germania) - L’Albania agguanta il pareggio in extremis contro la Croazia, il portiere albanese Thomas Strakosha è felice a metà. “Siamo un po’ tristi perché meritavamo di vincere - sottolinea l’ex laziale - alla fine pareggiare così è tanta roba per il nostro popolo. Siamo felici, ora ci aspetta una battaglia con la Spagna. Sfida impossibile? Niente è impossibile, ci manca uno step superiore. Sono stato dieci anni in Italia, sono stati belli, intensi, me li sono goduti: non mi manca il campionato italiano, ma mi manca l’Italia e mi mancano gli amici che ho lasciato. La contestazione a Lotito? A dirla verità non ho visto nulla, sono concentrato sull’Europeo”.