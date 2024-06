Albania, cori nazionalisti contro Serbia e Macedonia: squalificato Daku

La commissione disciplinare della Uefa ha squalificato per 2 partite il giocatore dell'Albania Mirlind Daku per aver partecipato con i suoi tifosi a cori nazionalisti contro la Serbia e contro la Macedonia. Lo rende noto la stessa Federcalcio albanese. Daku è kosovaro naturalizzato albanese, attaccante del Rubin Kazan in Russia, e si è reso protagonista dei cori, con tanto di megafono, dopo la partita del 19 giugno per Euro 2024, terminata 2-2 tra la sua nazionale e la Croazia ad Amburgo. Il calciatore si è poi scusato.