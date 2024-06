Lukaku furioso in italiano dopo un gol divorato: "Ma porca..."

Romelu Lukaku non sta vivendo un momento felice sotto il profilo realizzativo. Rimasto a secco a Euro 2024 in occasione del match d'esordio nella kermesse continentale, perso 1-0 dal Belgio contro la Slovacchia di Calzona e Lobotka, l'attaccante, che il prossimo 30 giugno concluderà il suo prestito alla Roma per fare rientro al Chelsea, non è riuscito a segnare neppure nel corso di un esercizio in allenamento. Il suo tiro fuori è stato documentato dal social media manager della nazionale belga con un video poi postato sui canali social.