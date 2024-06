Lukaku e il "mi piace" per Conte al Napoli: spunta l'indizio di mercato social

Romelu Lukaku strizza l'occhio ad Antonio Conte, anzi, solleva il pollice e gli piazza un bel cuore. Nel day after della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Napoli, che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi partenopei sui social, Big Rom ha voluto lanciare un messaggio via social. Che sa di indizio, di mercato ovviamente. In attesa dell'offerta giusta per Victor Osimhen, che resta in uscita, ai più attenti non sarà sfuggito il "mi piace" del bomber belga, al momento impegnato a Euro 2024 con i suoi Diavoli Rossi.