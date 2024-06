Lukaku scatta solo per evitare i giornalisti

Se non esistesse il Var, Romelu Lukaku sarebbe capocannoniere dell’Europeo insieme al georgiano Mikautadze. Ma siccome la tecnologia è stata introdotta proprio per ripristinare un concetto di giustizia nel calcio, anche a fronte di irregolarità impercettibili, i tre gol nelle prime due partite sono stati annullati. E così il popolo belga a Lukaku ha riservato fischi molto rumorosi nel momento della sostituzione con Openda contro l’Ucraina (a pochi secondi dal 90’) prima di riversarne una valanga sull’intera squadra, imputata di aver giocato un girone mediocre e soprattutto di aver gestito il pareggio che valeva la qualificazione da seconda e quindi l’incrocio con la Francia. La protesta è stata così evidente da convincere De Bruyne a non prestarsi al tradizionale saluto: il campione del Manchester City aveva chiamato i compagni per condurli verso la curva occupata dai connazionali ma una volta annusata l’aria ha cambiato idea e ordinato il dietrofront. «Adesso però chiediamo loro di sostenerci contro la Francia - ha detto - il Belgio ha bisogno dei tifosi per andare avanti. Non so perché siano così arrabbiati ma dobbiamo accettarlo e cercare di portarli dalla nostra parte».