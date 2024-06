Vlasic salta l'Italia: l'Europeo del croato è già finito

Croazia, il comunicato sull'infortunio di Vlasic

Questo il comunicato della Federcalcio croata: "Il giocatore della nazionale croata Nikola Vlaši? lascerà il ritiro della nazionale e salterà il resto del Campionato Europeo in Germania a causa di un infortunio muscolare. Vlaši? ha riportato un infortunio durante l'allenamento e oggi è stato sottoposto a una risonanza magnetica dal dottor Saša Jankovi?, che ha evidenziato una lieve rottura muscolare".

Le parole di Vlasic

Vlasic ha parlato dell'infortunio: "Sono estremamente dispiaciuto che a causa di questo nuovo infortunio non potrò aiutare la squadra durante questo Europeo. Ho fatto davvero di tutto per arrivare pronto alla preparazione e ringrazio il mister e lo staff per l'opportunità di dimostrare che ero pronto. Auguro alla squadra buona fortuna, credo in loro e sono sicuro che otterranno nuovi successi in questo Europeo, avranno in me il più grande tifoso".