Modric in lacrime dopo il gol all'Italia: la reazione in campo della Croazia

Luka Modric si è messo la Croazia sulle spalle nel momento della verità di Euro 2024. L'asso del Real Madrid, leader del centrocampo, ha prima sbagliato un rigore (parato da Donnarumma ), poi però ha segnato il gol dell'1-0 contro l'Italia da due passi , evitando l'uscita a valanga del portiere azzurro. Modric non ci credeva . Nonostante la sua esperienza, i trofei alzati a raffica e il lungo curriculum, si è messo a piangere come un esordiente, non abituato a certi palcoscenici.

Modric gol, festa Croazia contro l’Italia

Modric non è riuscito a trattenere le lacrime per il gol contro l’Italia, arrivato nel secondo tempo della sfida valida per la terza e ultima partita decisiva del girone. Si è messo le mani al volto steso a terra e chissà a cosa ha pensato in quel momento così intenso e speciale. Il capitano della Croazia è stato poi sommerso dall’affetto dei compagni di squadra che l'hanno circondato per festeggiare il loro faro in campo e dentro lo spogliatoio. Il gol di Modric però non è stato decisivo: Zaccagni ha pareggiato in extremis e l'Italia si è qualificata come seconda del raggruppamento vinto dalla Spagna.