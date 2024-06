L'Uefa punisce la Croazia con una maxi multa: c'entra l'Italia

Dopo Zaccagni e Modric , la partita tra Italia e Croazia ha avuto un altro protagonista inaspettato: il bicchiere di plastica brandizzato Euro 2024 che ha preso il volo in questi Europei. Quella del lancio del bicchiere è infatti diventata una pratica abituale per molti tifosi e l'Uefa non ha potuto fare finta di niente. A farne le spese è stata proprio la Croazia nello scontro qualificazione con l'Italia.

Croazia multata

In più occasioni i tifosi biancorossi hanno scagliato oggetti in campo, obbligando la federazione al pagamento di un'ammenda da 45mila euro. A questi andranno sommati anche i 30mila dovuti all'accensione di razzi e altri 30 mila euro per "comportamento inappropriato da parte dei tifosi", per un ammontare complessivo di 105mila euro di multa.