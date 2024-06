Theo Hernandez gela il Milan: "Non so se resto"

"Sono concentrato sull’Europeo. Se resterò o meno al Milan, lo vedremo più avanti”. Theo Hernandez gela il Milan. Dal ritiro della nazionale francese, il terzino rossonero mette in dubbio la sua permanenza a Milano in vista della prossima stagione. Sollecitato dai cronisti, Hernandez non ha escluso un possibile ritorno in Spagna: "Vedremo - ha dichiarato - al momento non ci penso ancora”.