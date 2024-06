Lo sfogo di Mbappé: "Francesi, fermiamo gli estremisti"

Nel bel mezzo degli Europei , alle porte dell'esordio della sua Francia contro l'Austria, Kylian Mbappé rafforza il pensiero dell'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram , su un argomento che non coinvolge il calcio e lo sport. Si parla di altro e Mbappé lo fa usando parole forti e dirette: "Ci troviamo in una situazione senza precedenti. Voglio rivolgermi a tutti i francesi e in particolare ai giovani: vediamo che gli estremisti sono alle porte del potere. Abbiamo la possibilità di cambiare tutto, e dobbiamo identificarci con i valori della tolleranza, del rispetto, della diversità. Ogni voce conta".

Cosa aveva detto Thuram? La ricostruzione

Thuram, sul tema, si era così espresso: "Bisogna battersi affinché il Rassemblement National non passi". Mbappé ha aggiunto: "Io sono contro le idee che dividono. Certo che sto con lui. Io condivido gli stessi valori di Marcus, sono dalla sua parte. Per me, non ha sbagliato, qui c'è libertà d'espressione. La partita di domani è molto importante, ma c'è una situazione che è ancora più importante".