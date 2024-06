Kylian Mbappé perde sangue dal naso dopo un contrasto con un giocatore dell'Austria. Viene medicato, esce dal campo, poi chiede di rientrare. Permesso accordato, ma Mbappé ritorna solo per riaccasciarsi a terra e perdere tempo, visto che la Francia sta vincendo solo 1-0 con l'Austria. L'arbitro lo ammonisce, lo stadio fischia e il commento di Sebino Nela, in diretta come commentatore per la Rai, è netto: "Che brutta cosa". Poco dopo l'arbitro fa riprendere il gioco assegnando ben 9' di recupero.