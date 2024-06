Infortunio Mbappé: la decisione sull'operazione fa felice la Francia

DUSSELDORF - La grande paura è passata: Kylian Mbappé non si opera «nell'immediato futuro», come ha fatto sapere la federazione francese, per poter giocare almeno la seconda parte dell'Europeo. La frattura al naso lo obbligherà a saltare la sfida di Lipsia contro l'Olanda «ma potrei recuperare già per l'ultima del girone contro la Polonia», ha raccontato il neomadridista ai compagni in mattinata.

Mbappé e l'intervento al naso

In sostanza Mbappé, che ha già detto di non poter partecipare alle Olimpiadi nella "sua" Parigi per decisione del Real Madrid, si opererà subito dopo la fine del torneo, durante le vacanze. L'intervento sarebbe comunque necessario. Ma se fosse stato effettuato subito, in Germania, lo avrebbe obbligato a una decina di giorni di riposo assoluto. Niente partite e neppure niente allenamenti. Praticamente sarebbe stato un addio anticipato all'Euro. Invece con una terapia conservativa, e l'uso di una mascherina speciale che gli stanno plasmando sul viso, Kylian potrà presto tornare a disposizione di Didier Deschamps: intanto Olivier Giroud si scalda per sostituirlo venerdì a Lipsia. In carriera Mbappé non ha ancora mai segnato in un Europeo. L'incidente accaduto negli ultimi minuti della partita contro l'Austria, un durissimo scontro con Danso, poteva escluderlo dalla corsa. Invece i francesi possono sorridere: non succederà.