Maupay consiglia Mbappé per la maschera protettiva: la risposta è virale sui social

Dopo il brutto scontro contro Danso durante Austria-Francia, Kylian Mbappé si è procurato la frattura del naso. Un infortunio che lo costringerà a saltare la prossima gara con l'Olanda, ma che non gli impedirà di esserci per gli impegni successivi della nazionale francese a Euro 2024 visto che si non si opererà subito.