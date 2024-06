Juve, Rabiot: "Futuro? Pensavo si sarebbe deciso prima degli Europei"

Parla di futuro e di Thiago Motta, dal ritiro della nazionale francese , il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot : "Pensavo che il mio futuro si sarebbe deciso prima dell’Europeo , non è stato così ma non mi preoccupo".

Cosa ha detto Rabiot sul suo futuro?

"Dovevamo discutere con la Juve a fine campionato, non è successo e una volta arrivato in nazionale mi sono tolto il pensiero dalla testa per concentrarmi al 100% sulla Francia". Queste le parole in conferenza stampa di Rabiot che, poi, ha anche commentato l'arrivo del nuovo allenatore alla Juventus: "Conoscevo Thiago Motta al PSG, ha fatto buone cose in Italia, è un'ottima scelta per la Juve" ha concluso Rabiot, reduce con la sua nazionale dalla vittoria all'esordio contro l'Austria.