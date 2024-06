Mbappé verso la panchina: ecco come giocherà la Francia

LIPSIA - Kylian Mbappé dovrebbe andare in panchina. La decisione di Didier Deschamps, salvo ulteriori ripensamenti, è stata presa nel primo pomeriggio dopo un colloquio privato tra i due in una sala dell'hotel Hyperion, proprio di fronte alla stazione centrale di Lipsia.

La formazione della Francia contro l'Olanda

Contro l'Olanda, quindi, la Francia potrebbe essere schierata in maniera diversa rispetto al debutto di Düsseldorf: dal 4-3-3 al 4-3-2-1 con Griezmann che passa da mezzala a trequartista con Dembelé. Il centravanti sarà l'interista Thuram. Nel mezzo, insieme a Kanté e Rabiot, entrerebbe Tchouameni. L'alternativa meno probabile è l'inserimento di Kolo Muani in attacco: resta ancora fuori quindi l'ormai ex milanista Giroud.