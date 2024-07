"Noi avanti, loro a casa": Deschamps esulta. Frecciata all'Italia?

Deschamps scatenato: "Assaporiamo la vittoria e non la banalizziamo"

Ai microfoni di TF1 il ct dei trasnsalpini ha commentato a caldo: "È bellissimo. Abbiamo disputato una partita importante, equilibrata. Abbiamo avuto molto più possesso palla e occasioni. L'autogol di Vertonghen propiziato da Kolo Muani? Kolo, è Kolo! Abbiamo avuto molte situazioni che non siamo riusciti a sfruttare ma abbiamo fatto tante cose buone. Dobbiamo divertirci, non banalizzare l'importanza di questo successo. Dobbiamo assaporare questa vittoria. Loro stanno andando a casa. Noi siamo ai quarti di finale. Queste sono le buone abitudini". Frecciata all'Italia, grande delusione degli ottavi di finale, o semplicemente al Belgio che aveva provocato Mbappé con un video di Onana prima della partita?

Kolo Muani: "La palla non voleva entrare"

Randal Kolo Muani ha aggiunto a BeIN Sports: "È davvero bello, abbiamo spinto molto. Tiravamo ma i nostri tiri non andavano in porta. Per fortuna ho avuto questa occasione ed è andata bene. Siamo molto felici e molto orgogliosi. L'allenatore mi ha detto di portare freschezza, di trattenere i palloni e provocarli con la mia velocità. Ho cercato di portare la mia freschezza e la mia intensità per dare forza alla squadra".