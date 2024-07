Juve, Rabiot glissa sul futuro: "Ora penso solo alla Francia"

Il cartellino giallo rimediato al 24' del primo tempo degli ottavi di finale contro il Belgio, priverà Adrien Rabiot della possibilità di scendere in campo nei quarti di finale di Euro 2024. Il centrocampista, che Deschamps ha lasciato in campo per novanta minuti contro Lukaku e compagni, ha vissuto la sua prima giornata ufficiale da svincolato: ieri, 30 giugno, è infatti scaduto il suo contratto con la Juventus.