Chiellini e l'ironia sulla Francia: la frase su Mbappé è virale

La Francia di Didier Deschamps è ai quarti di finale di Euro 2024 senza aver segnato un gol su azione, almeno stando ai tabellini della UEFA. Due vittorie con due autoreti, un pari a reti bianche con l'Olanda e l'1-1 contro la Polonia, caratterizzato dal calcio di rigore realizzato da Mbappé. È evidente che il reparto offensivo transalpino continui a far fatica in questi Europei, come evidenziato anche da una battuta di Giorgio Chiellini in tv.