Mbappé titolare in Spagna-Francia? Deschamps svela la sua decisione

L'allenatore della Francia, Didier Deschamps, alla vigilia della semifinale di Euro 2024 contro la Spagna, ha parlato di Mbappé, sostituito durante i quarti vinti ai rigori contro il Portogallo: "Sapevamo che i supplementari sarebbero stati un po' duri per lui. Dal punto di vista muscolare sarà sicuramente in campo. Volevamo che si riposasse il più possibile. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo e sono convinto che Kylian sia a buon punto. Domani farà di tutto per dare il 110%, così come il resto del gruppo".