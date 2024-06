Kvara boom all'Europeo, tutti con la sua maglia. E lui sogna la storia

Un gioioso energumeno vestito di bianco Georgia arringa la folla, composta da almeno un migliaio di connazionali: Kvara , anzi Quara come lo pronunciano loro, è il nome più gettonato tra i giovanissimi seduti sulle tribune dello stadio di Velbert, 50 minuti di macchina del ritiro dell’Italia. Molti tifosi portano addosso anche la sua maglia numero 7 anche se laggiù, in prima fila, un ragazzino sfoggia il 77 del Napoli in tenuta da trasferta. Non è italiano ma fa parte degli adoratori di Khvicha, il satanasso impassibile che tiene allacciati i contatti con l’onirico. Non è l’iglesia di Maradona ma è comunque una comunità pagana devota all’idolo. Tutto questo ha senso. Se un gruppo di esordienti, al primo allenamento sul suolo tedesco, vuole giocare un Europeo dignitoso, deve sperare che Kvaratskhelia li sospinga al di là di ogni ragionevolezza tecnico-tattica.

Impresa Georgia

È stata già un’impresa arrivare in Germania, chiaro. La Georgia ci è riuscita superando la tagliola dei playoff, a spese della Grecia che era super favorita. Parte del merito è di un ct esperto di titoli internazionali, il francese Willy Sagnol, che da queste parti è piuttosto popolare avendo vinto la Champions League da calciatore con il Bayern. A Tbilisi è sbarcato tre anni fa. Non ha conquistato il pass per il Mondiale ma ha ottenuto quello storico per Euro 2024: «E ora ci giochiamo le nostre carte».

Kvara è la stella

Kvara, da parte sua, ha contribuito con 4 gol nelle qualificazioni. E nell’ultimo test in Montenegro è sembrato in buona forma. Ma soprattutto, ora ha uno sguardo feroce sull’obiettivo. I suoi compagni salutano i tifosi entusiasti mentre corricchiano, lui no: si isola e pensa solo a prepararsi per il debutto contro la Turchia. «Sono momenti ed emozioni che ricorderemo per il resto della nostra vita - racconta all’Uefa -. Qualificarsi per un torneo così importante era il sogno più grande di ogni georgiano ed è stato il giorno più felice per tutti noi quando lo abbiamo realizzato. Ma non siamo venuti qui solo per partecipare: vogliamo lasciare il segno, per scrivere una nuova pagina di storia. Io la stella della squadra? Questa è una responsabilità molto grande e sono grato quando il mio lavoro viene apprezzato. Ma ci sono molti calciatori georgiani che meritano la vetrina almeno quanto me».

Dopo l’Europeo c’è il Napoli

Alla fine dell’Europeo poi ritroverà il Napoli, dove Antonio Conte gli può definitivamente cambiare lo status: da campioncino a fuoriclasse. Dopo mesi di dubbi e di buio, dopo la ricchissima offerta rifiutata dal Psg e l’apertura sul rinnovo, le possibilità che rimanga sono sensibilmente aumentate. Anche perché l’allenatore sul tema è stato categorico, come per Di Lorenzo: non si tocca. Abbiamo allora chiesto a un compagno di Nazionale, Nika Kvekveskiri del Lech Poznan, di raccontare l’umore di Kvara in questi giorni di ritiro: «Sta bene, è felice, scherza sempre, è uno dei migliori ragazzi che ti possa capitare di incontrare». In Italia sembra tutt’altro: timido, per non dire ombroso. «È perché non parla le lingue, né italiano né inglese - assicura -. Gli auguro di impararle, gliel’ho anche consigliato: lo aiuterà a vivere all’estero». Gli ha anche suggerito dove andare a giocare l’anno prossimo? «No. Anzi sì, ma non è giusto che te lo dica». È Napoli, dai. Dove volete che vada.