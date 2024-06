L'agente di Kvaratskhelia agita il Napoli: "Vuole andare via"

Clamoroso colpo di scena: "Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions League”. Così Mamuka Jugeli, agente di Kvicha Kvaratskhelia, ai microfoni della tv georgiana Sport Imedi dove ha parlato anche Badri Kvaratskhelia, padre e anch'esso procuratore del fuoriclasse del Napoli: “Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”.