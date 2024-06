Il ct georgiano: "Kvara sta bene, ora vi spiego"

DUSSELDORF - L'appuntamento con la storia è stato turbato da una vigilia tesa e indesiderata. Nel ritiro della Georgia, all'esordio in un campionato europeo, si è parlato per un giorno più del caso Kvaratskhelia che della Turchia di Montella, l'avversaria di martedì a Dortmund. Ieri, durante la conferenza stampa al Westfalen Stadion, il ct Willy Sagnol ha cercato di allontanare i fantasmi del mercato: «Kvicha è sempre sorridente, di buon umore. Le chiacchiere sul suo conto non lo influenzano. E' normale che un professionista come lui attiri l'attenzione, così come è normale che si parli del suo futuro. Ma so per certo che in questo momento è concentrato al cento per cento sulla Georgia e nemmeno sta leggendo i giornali».