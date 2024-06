La Georgia segna, il giornalista accasciato non riesce a nascondere l'emozione

Il primo gol della Georgia in un Campionato Europeo ha commosso un intero popolo, nonostante la sconfitta maturata nell'arco degli oltre 96 minuti giocati . Un giornalista georgiano , in occasione del momentaneo pareggio targato Mikautadze , è scoppiato in un pianto di gioia al 32'.

L'emozione del giornalista georgiano al gol di Mikautadze

Al minuto 32 della prima frazione di gioco di Turchia-Georgia, Mikautadze ha consentito alla squadra di Willy Sagnol di portarsi sul momentaneo 1-1, facendo esplodere le migliaia di tifosi presenti sugli spalti del Signal Iduna Park di Dortmund. Festa grande anche in tribuna stampa, con un giornalista georgiano che si è lasciato andare ad un pianto disperato, per un istante che resterà per sempre nella storia della nazionale. Il giornalista si è accasciato al momento della rete dell'attaccante di Sagnol, non reggendo l'emozione, dopo un abbraccio con un collega. Occhi lucidi, brividi e video subito virale sul web.