Napoli, parla Kvaratskhelia: "Deciderò il mio futuro dopo gli Europei"

Chissà se oggi in campo per l'esordio della Georgia agli Europei Kvaratskhelia aveva in mente le voci di mercato, il botta e risposta tra il Napoli e il suo agente, e il suo futuro. Khvicha, in realtà, è sembrato concentrato solo sulla partita persa contro la Turchia: ci ha provato più volte, ha sfiorato anche il gol colpendo il palo e per poco non ha fornito l'assist decisivo. Per discutere di mercato ci sarà tempo, come confermato dallo stesso Kvara dopo la sfida: "Sto bene, sono concentrato unicamente sulla nazionale. Dopo gli Europei deciderò il mio futuro".